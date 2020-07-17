"Адвокаты Киевщины" победили "Топ Финт" (Видео)

"Адвокаты Киевщины" в рамках матча регулярного турнира по мини-футболу в городе Киев Summer R-CUP 2019-2020 победили команду "Топ Финт". Игра завершилась тотальным разгромом со счетом 9:1.

"Юристы Kachura Lawyers умеют хорошо работать и оставляют часть свободного времени на игру в футбол. Вместе они объединились в команду "Адвокаты Киевщины" для участия в соревнованиях. В этой команде играет и юрист Андрей Шульгин.

Необычайно успешный матч, где коллеги забили сопернику целых 9 мячей - не первый и не последний! Поэтому все желающие могут прийти поддержать футболистов. Следите за следующими поединками.", - гласит сообщение на странице в Facebook Kachura Lawyers.

Видеообзор матча Топ Финт - Адвокаты Киевщины (1:9)

Турнирное положение команд в лиге Summer R-CUP/Iron division:

Ранее Реал досрочно стал чемпионом Испании по футболу.