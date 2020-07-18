Названа дата старта нового сезона УПЛ

Матч за Суперкубок Украины должен состояться 25 августа.

По информации Sport Arena, клубы УПЛ утвердили проект календаря чемпионата Украины сезона-2020/21.

Базовой датой 1-го тура будет 22 августа. В первой части сезона, до зимнего перерыва, сыграют 13 туров. Последний игровой день (13-й тур) в 2020-м запланирован на 12 декабря. Весенняя часть стартует 13 февраля 2021. Последний 26-й тур запланирован на 15 мая.

Матч за Суперкубок Украины должен состояться 25 августа. Финал Кубка Украины пройдет 12 мая.

Теперь это решение клубов УПЛ должен утвердить УАФ, но нет причин полагать, что календарь окончательно не согласуют.

В следующем сезоне чемпионата Украины сыграют 14 команд. С УПЛ вылетает одна худшая команда («Карпаты»), а с Первой лиги непосредственно заходят три клуба.