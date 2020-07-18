Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования

Цитаишвили и Тете вошли в топ-5 первого раунда голосования Golden Boy.

Полузащитник Динамо, чемпион мира 2019 года в составе сборной Украины Георгий Цитаишвили и бразильский полузащитник Шахтера Тете пробились во второй раунд голосования за претендентов на трофей Golden Boy-2020.

Итальянское издание Tuttosport из 100 отобранных для первого тура объявило 80 претендентов, которые прошли во второй тур.

Интересно, что во время болельщицкого голосования в первом раунде представители УПЛ вошли в топ-5. Цитаишвили набрал 8% голосов и стал третьим, а Тете с 7% занял четвертое место. Больше оказалось только у Рикардо Куарежмы из лиссабонского Спортинга (9%, 6159 голосов) и у игрока Ювентуса Алехандро Маркеса (9%, 6532 голоса).

Для сравнения, Эрлинг Холанд и Мейсон Гринвуд набрали по 3%, а Альфонсо Дэвис – 4%.

Финальное решение будет приниматься на основе голосов болельщиков, а также голосования журналистов. Проголосовать за одного из оставшихся на звание Golden Boy можно на странице сайта Tuttosport.