Бразилец Динамо может не вернуться в Украину

Коринтианс хочет выкупить у Динамо Сидклея.

Защитник киевского Динамо Сидклей может остаться в Коринтиансе, в котором находится в аренде.

Президент клуба Андреас Санчес сообщил, что клуб хочет оставить у себя Сидклея, но сперва нужно выплатить деньги за арендное соглашение.

"Арендное соглашение по Сидклею рассчитано до конца года. Мы еще не заплатили. Только после этого мы сможем начать переговоры", — цитирует Санчеса UOL.

Бразильцы должны выплатить Динамо 500 тысяч евро за аренду игрока. До приостановки чемпионата Бразилии Сидклей успел сыграть в шести матчах за Коринтианс: двух на Турнире Флориды, двух в чемпионате Паулиста и еще двух в Копа Либертадорес.

У бразильского клуба есть право выкупа Сидклея за дополнительных 4,4 млн евро.