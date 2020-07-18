Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса
Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса
Свитолина выиграла "травяной" этап выставочного турнира в Берлине (Видео)
Свитолина выиграла "травяной" этап выставочного турнира в Берлине (Видео)
Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы
Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы
Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)
Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)

Травма помешала Чигринскому доиграть сезон

Травма помешала Чигринскому доиграть сезон
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Укринформ
Чигринский из-за травмы бедра не доиграет сезон в Греции.

33-летний украинский футбольный защитник клуба АЕК (Афины) Дмитрий Чигринский не поможет команде в заключительных матчах сезона.

У игрока диагностировали повреждение приводящей мышцы правого бедра, сообщает Sdna.gr.

Украинец не сыграет в двух поединках АЕКа с пирейским "Олимпиакосом". 19 июля команды встретятся в последнем туре чемпионата Греции, а 26 июля - в финале Кубка страны.

АЕК идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата, уступая ПАОКу три очка.

Контракт Чигринского с АЕКом истекает в конце нынешнего сезона. Руководство клуба хочет сохранить украинца и намерено предложить ему новое двухлетнее соглашение, но с уменьшенной заработной платой.

Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)

В нынешнем сезоне Чигринский провел за АЕК 25 матчей и забил три мяча.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК АЕК, Дмитрий Чигринский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар с Икарди едва не поплатились за оригинальный пенальти (Видео)
02 Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)
03 В возрасте 45 лет умер известный украинский баскетболист
04 Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы
05 Названа дата старта нового сезона УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь