Травма помешала Чигринскому доиграть сезон

Чигринский из-за травмы бедра не доиграет сезон в Греции.

33-летний украинский футбольный защитник клуба АЕК (Афины) Дмитрий Чигринский не поможет команде в заключительных матчах сезона.

У игрока диагностировали повреждение приводящей мышцы правого бедра, сообщает Sdna.gr.

Украинец не сыграет в двух поединках АЕКа с пирейским "Олимпиакосом". 19 июля команды встретятся в последнем туре чемпионата Греции, а 26 июля - в финале Кубка страны.

АЕК идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата, уступая ПАОКу три очка.

Контракт Чигринского с АЕКом истекает в конце нынешнего сезона. Руководство клуба хочет сохранить украинца и намерено предложить ему новое двухлетнее соглашение, но с уменьшенной заработной платой.

В нынешнем сезоне Чигринский провел за АЕК 25 матчей и забил три мяча.