Травма помешала Чигринскому доиграть сезон

33-летний украинский футбольный защитник клуба АЕК (Афины) Дмитрий Чигринский не поможет команде в заключительных матчах сезона.
У игрока диагностировали повреждение приводящей мышцы правого бедра, сообщает Sdna.gr.
Украинец не сыграет в двух поединках АЕКа с пирейским "Олимпиакосом". 19 июля команды встретятся в последнем туре чемпионата Греции, а 26 июля - в финале Кубка страны.
АЕК идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата, уступая ПАОКу три очка.
Контракт Чигринского с АЕКом истекает в конце нынешнего сезона. Руководство клуба хочет сохранить украинца и намерено предложить ему новое двухлетнее соглашение, но с уменьшенной заработной платой.
В нынешнем сезоне Чигринский провел за АЕК 25 матчей и забил три мяча.