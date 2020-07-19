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Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)

Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В итальянской Серии А стартовали матчи 34-го тура. В частности, Верона принимала Аталанту. Встреча, проходившая на стадионе "Маркантонио Бентегоди", завершилась ничейный результатом 1:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этой встречи.

В первом тайме команды обменялись моментами: у гостей был выход один на один Пашалича, а у хозяев была возможность открыть счет после углового. 

В начале второго тайма защитник Вероны ошибся в простейшей ситуации, которой воспользовался Сапата. Колумбиец, "обокрав" соперника, вышел один на один и не оставил ни каких шансов киперу Сильвестри. Через девять минут хозяева отыгрались: Пессина сыграл на добивании после неудачного сейва от Голлини. Аталанта могла вырвать победу, но удары из убойных позиций от Пашалича и автора гола Сапаты не достигли цели.

Отметим, украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел в основе на этот поединок, однако особыми действиями не отметился и был заменен на 82-й минуте на Муриэля.

Видеообзор матча Верона - Аталанта (1:1)

Таким образом, Аталанта (71 очко) сохранила за собой третью позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. Верона с 45 очками - девятая.

В следующем туре Аталанта примет Болонью (21.07.20), а Верона отправится в гости к Торино (22.07.20).

Напомним, по итогам прошлого тура Малиновский попал в команду недели.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, ФК Верона.

Автор:

Телеграф
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