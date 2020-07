Малиновский попал в команду недели Серии А (Фото)

Полузащитник сборной Украины здорово проявил себя в матче против Брешии (14.07.20), забив красивый гол и отдав две голевые передачи. Руслан стал лучшим игроком поединка, несмотря на то что его партнер по команде Марио Пашалич оформил хет-трик. В итоге сразу четыре игрока Аталанты попали в команду 33-го тура Серии А по версии WhoScored: Руслан Малиновский, Марио Пашалич, Робин Госенс и Мартен де Роон.

Место на воротах в символической сборной занял Сальвадоре Сиригу (Торино), компанию ему в обороне составили: Данило (Ювентус), Глейсон Бремер (Торино), Милан Шкриньяр (Интер) и Алекс Сандро (Ювентус).

В полузащите к трем игрокам Аталанты попал Федерико Кьеза из Фиорентины. А в нападение к Малиновскому был добавлен форвард Интера Алексис Санчес.

Команда недели 33-го тура Серии А:

Отметим, Руслан также получал от портала лучшие оценки с момента возобновления сезона без учета выхода на замену:

Top rated players in Serie A post-lockdown when excluding sub appearances

Ruslan Malinovskiy - 8.50 (4 starts)

Alexis Sanchez - 8.46 (5 starts)

Paulo Dybala - 7.95 (5 starts) pic.twitter.com/8HIJptOuas

— WhoScored.com (@WhoScored) July 17, 2020