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Малиновский попал в команду недели Серии А (Фото)

Малиновский попал в команду недели Серии А (Фото)
16:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В Серии А состоялись матчи 33-го тура чемпионата по футболу и настало время подводить итоги. По исходу матчей 14-16 июля известный портал WhoScored составил команду недели, в которую вошел и украинец Руслан Малиновкий.

Полузащитник сборной Украины здорово проявил себя в матче против Брешии (14.07.20), забив красивый гол и отдав две голевые передачи. Руслан стал лучшим игроком поединка, несмотря на то что его партнер по команде Марио Пашалич оформил хет-трик. В итоге сразу четыре игрока Аталанты попали в команду 33-го тура Серии А по версии WhoScored: Руслан Малиновский, Марио Пашалич, Робин Госенс и Мартен де Роон.

Место на воротах в символической сборной занял Сальвадоре Сиригу (Торино), компанию ему в обороне составили: Данило (Ювентус), Глейсон Бремер (Торино), Милан Шкриньяр (Интер) и Алекс Сандро (Ювентус).

В полузащите к трем игрокам Аталанты попал Федерико Кьеза из Фиорентины. А в нападение к Малиновскому был добавлен форвард Интера Алексис Санчес.

Команда недели 33-го тура Серии А:

Команда недели 33-го тура Серии А за 14-16-е июля:

Отметим, Руслан также получал от портала лучшие оценки с момента возобновления сезона без учета выхода на замену:

Ранее сообщалось, что за Малиновским начали активнее следить в Италии.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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