Чудесный выстрел Томиясу - в обзоре матча Милан - Болонья (Видео)

В матче 34-го тура чемпионата Италии Милан - Болонья был зафиксирован разгром. Хозяева принимали гостей на "Сан Сиро" и поединок завершился со счетом 5:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этой встречи.

Милан активно начал поединок и уже к 24-й минуте вел 2:0. Сначала Салемакерс после гениального пропуска мяча от Ибрагимовича удачно замкнул прострел с левого фланга. На 24-й минуте встречи вратарь Болоньи Скорупски крайне неудачно выбил мяч прямо на Чалханоглу и турок из убойной позиции легко удвоил преимущество Россонери. Под занавес первого тайма гости отквитали один мяч усилиями Томиясу, который эффектно положил мяч в "девятку" - Доннарумма и не думал реагировать.

Вторая половина противостояния была полностью за хозяевами, которые отправили в ворота гостей целых три мяча. На 49-й минуте полузащитник Беннасер взял на себя инициативу, протащил мяч в чужую штрафную и с метров 14-и пробил точно в цель. Еще через 8 минут Ибрагимович вывел Ребича на ударную позицию и хорват не подвел. Уже в дополнительное время Калабриа бильярдным ударом после прострела с правого фланга установил окончательный счет в игре.

Видеообзор матча Милан - Болонья (5:1)

Эта победа позволила Россонери (56 очков) укрепиться на шестом месте Серии А, Болонья (43 очка), в свою очередь, занимает десятую позицию.

В следующем туре Милан отправится в гости к Сассуоло (21.07.20), а Болонья на своей территории сыграет с Аталантой (21.07.20).

Ранее сообщалось, что Аталанта прервала свою победную серию.