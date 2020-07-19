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Дубль Обамеянга - в обзоре полуфинала Кубка Англии Арсенал - Манчестер Сити (Видео)

Дубль Обамеянга - в обзоре полуфинала Кубка Англии Арсенал - Манчестер Сити (Видео)
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 18 июля, на легендарном стадионе "Уэмбли" состоялся полуфинал Кубка Англии-2020 Арсенал - Манчестер Сити. По итогам 90-а минут победу отпраздновали Канониры со счетом 2:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают терять надежды на трофей в этом сезоне. Кубковое противостояние с Арсеналом показало очередные проблемы Сити. 

Встреча началась с гола Обамеянга. Ганец на 19-й минуте идеальным ударом в самый угол замкнул навес Пепе с правой "бровки" - Эдерсон был бессилен. На 71-й минуте матча все тот же Обамеянг промчался по флангу, сместился в штрафную и переиграл бразильского вратаря Манчестера в ближнем бою. У Сити были моменты, чтобы отыграться, однако ни удар Гюндогана с метров 16-и, ни выстрел Лапорта с дальней дистанции не достигли цели.

Отметим, на поединок был заявлен украинский левый защитник Горожан Александр Зинченко, однако Гвардиола решил оставить игрока национальной сборной в запасе.

Видеообзор матча Арсенал - Манчестер Сити (2:0)

Таким образом, в финале турнира Арсенал сыграет с победителем пары Манчестер Юнайтед - Челси, который свой полуфинал КА проведут сегодня. Начало этой встречи в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Арсенал обыграл Ливерпуль в матче АПЛ.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, Футбол, Кубок Англии.

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