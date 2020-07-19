Дубль Обамеянга - в обзоре полуфинала Кубка Англии Арсенал - Манчестер Сити (Видео)

Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают терять надежды на трофей в этом сезоне. Кубковое противостояние с Арсеналом показало очередные проблемы Сити.
Встреча началась с гола Обамеянга. Ганец на 19-й минуте идеальным ударом в самый угол замкнул навес Пепе с правой "бровки" - Эдерсон был бессилен. На 71-й минуте матча все тот же Обамеянг промчался по флангу, сместился в штрафную и переиграл бразильского вратаря Манчестера в ближнем бою. У Сити были моменты, чтобы отыграться, однако ни удар Гюндогана с метров 16-и, ни выстрел Лапорта с дальней дистанции не достигли цели.
Отметим, на поединок был заявлен украинский левый защитник Горожан Александр Зинченко, однако Гвардиола решил оставить игрока национальной сборной в запасе.
Видеообзор матча Арсенал - Манчестер Сити (2:0)
Таким образом, в финале турнира Арсенал сыграет с победителем пары Манчестер Юнайтед - Челси, который свой полуфинал КА проведут сегодня. Начало этой встречи в 20:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Арсенал обыграл Ливерпуль в матче АПЛ.