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Час X для Динамо: Где и когда смотреть решающие матчи чемпионата Украины по футболу

Час X для Динамо: Где и когда смотреть решающие матчи чемпионата Украины по футболу
11:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Сегодня, 19 июля, завершиться чемпионат Украины по футболу 2019/20. Вашему вниманию список трансляций решающих матчей.

Чемпион страны, а также вылетевшая из лиги команда уже давно известны, однако остается еще одна интрига - кто завоюет серебряные медали и представит Украину в Лиге чемпионов.

Перед последним туром на лигочемпионовское место претендуют Динамо и Заря. Киевлянам достаточно победить, чтобы пробиться в квалификацию ЛЧ, а луганчанам нужно побеждать Десну и надеяться на осечку подопечных Алексея Михайличенко.

Турнирное положение команд перед 32-м туром:

Турнирная таблица УПЛ перед решающим 32-м туром

Расписание трансляций:

  • 17:00: Днепр-1 - Ворскла (Телеканал "Униан ТВ")
  • 17:00: Львов  - Мариуполь (Футбол 1)
  • (отменен) Олимпик Донецк - Карпаты
  • 19:30: Александрия - Шахтер Донецк (Футбол 2)
  • 19:30 Заря - Десна (Униан ТВ)
  • 19:30 Колос - Динамо Киев (Футбол 1)

Отметим, матчи Днепр-1 - Ворскла и Заря - Десна можно будет посмотреть у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что Колос примет Динамо на НСК "Олимпийский".

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, ФК Олимпик, ФК Карпаты, ФК Ворскла, ФК Заря, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Десна, ФК Мариуполь, ФК Львов, ФК Колос, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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