Час X для Динамо: Где и когда смотреть решающие матчи чемпионата Украины по футболу

Чемпион страны, а также вылетевшая из лиги команда уже давно известны, однако остается еще одна интрига - кто завоюет серебряные медали и представит Украину в Лиге чемпионов.
Перед последним туром на лигочемпионовское место претендуют Динамо и Заря. Киевлянам достаточно победить, чтобы пробиться в квалификацию ЛЧ, а луганчанам нужно побеждать Десну и надеяться на осечку подопечных Алексея Михайличенко.
Турнирное положение команд перед 32-м туром:
Расписание трансляций:
Отметим, матчи Днепр-1 - Ворскла и Заря - Десна можно будет посмотреть у нас на сайте.
Ранее сообщалось, что Колос примет Динамо на НСК "Олимпийский".