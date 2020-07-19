Час X для Динамо: Где и когда смотреть решающие матчи чемпионата Украины по футболу

Сегодня, 19 июля, завершиться чемпионат Украины по футболу 2019/20. Вашему вниманию список трансляций решающих матчей.

Чемпион страны, а также вылетевшая из лиги команда уже давно известны, однако остается еще одна интрига - кто завоюет серебряные медали и представит Украину в Лиге чемпионов.

Перед последним туром на лигочемпионовское место претендуют Динамо и Заря. Киевлянам достаточно победить, чтобы пробиться в квалификацию ЛЧ, а луганчанам нужно побеждать Десну и надеяться на осечку подопечных Алексея Михайличенко.

Турнирное положение команд перед 32-м туром:

Расписание трансляций:

17:00: Днепр-1 - Ворскла (Телеканал "Униан ТВ")

17:00: Львов - Мариуполь (Футбол 1)

(отменен) Олимпик Донецк - Карпаты

19:30: Александрия - Шахтер Донецк (Футбол 2)

19:30 Заря - Десна (Униан ТВ)

19:30 Колос - Динамо Киев (Футбол 1)

Отметим, матчи Днепр-1 - Ворскла и Заря - Десна можно будет посмотреть у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что Колос примет Динамо на НСК "Олимпийский".