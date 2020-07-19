Гол ударом через себя - в обзоре матча Норвич - Бернли (Видео)

В субботу, 18 июля, Норвич в рамках матча 37-го тура английской Премьер-лиги принимал Бернли. Встреча, проходившая на стадионе Карроу Роуд, завершилась со счетом 0:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Домашняя игра уже вылетевшего из АПЛ Норвича оказалась для клуба сущим кошмаром. Еще в первом тайма сразу два игрока Канареек были удалены с поля: за грубую игру рефери удалил Эмилиано Буэндию и Йосипа Дрмича. Затем Бернли без проблем разобрался с соперником, у которого было всего 8 полевых игроков на поле. В добавленное к первому тайму время Крис Вуд шикарным ударом через себя открыл счет во встрече. А на 80-й минуте Бен Годфри в простейшей ситуации переправил мяч в собственные ворота - Тим Крул не ожидал такого от своего одноклубника.

Видеообзор матча Норвич - Бернли (0:2)

Таким образом, Норвич с 21 очком продолжает барахтаться на дне турнирной таблицы АПЛ, Бернли (54 очка) поднялся на девятое место.

В следующем туре Манчестер Сити после провала в Кубке Англии примет Норвич (26.07.20), а Бернли дома сыграет с Брайтоном (26.07.20).

Ранее сообщалось, что 18 июля состоялся первый полуфинал Кубка Англии.