1000-й гол в Серии А - в обзоре матча Кальяри - Сассуоло (Видео)

Первыми открыли счет гости. На 12-й минуте Франческо Капуто после розыгрыша углового оказался на дальней штанге и легко замкнул отскок от защитника хозяев. К слову, это взятие ворот стало тысячным в текущем сезоне Серии А.
В начале второй 45-минутки защитник хозяев Андреа Карбони получил прямое удаление за грубую игру. Однако это не помешало Кальяри отыграться: на 63-минуте Жоао Педро точно пробил в касание с метров 10-и после прострела с левого фланга.
Кальяри - Сассуоло (1:1)
После этого матча оба клуба сохранили свои позиции в турнирной таблице Серии А. Кальяри (42 очка) - 11-й , а Сассуоло (48 очков) - восьмой.
В следующем туре Сассуоло примет Милан (21.07.20), а Кальяри отправится в Рим на матч с Лацио (23.07.20).
Ранее сообщалось, что Аталанта Малиновского не сумела победить Верону.