1000-й гол в Серии А - в обзоре матча Кальяри - Сассуоло (Видео)

В субботу, 18 июля, стартовали матчи 34-го тура Серии А. В частности, Кальяри принимал Суссуоло. Встреча, проходившая на стадионе " Сардиния Арена", завершилась ничьей 1:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Первыми открыли счет гости. На 12-й минуте Франческо Капуто после розыгрыша углового оказался на дальней штанге и легко замкнул отскок от защитника хозяев. К слову, это взятие ворот стало тысячным в текущем сезоне Серии А.

В начале второй 45-минутки защитник хозяев Андреа Карбони получил прямое удаление за грубую игру. Однако это не помешало Кальяри отыграться: на 63-минуте Жоао Педро точно пробил в касание с метров 10-и после прострела с левого фланга.

Кальяри - Сассуоло (1:1)

После этого матча оба клуба сохранили свои позиции в турнирной таблице Серии А. Кальяри (42 очка) - 11-й , а Сассуоло (48 очков) - восьмой.

В следующем туре Сассуоло примет Милан (21.07.20), а Кальяри отправится в Рим на матч с Лацио (23.07.20).

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