Днепр-1 - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча

Смотреть онлайн видеотрансляцию матча 32-го тура чемпионата Украины Днепр-1 - Ворскла.

Сегодня, 19 июля, завершится чемпионат Украины по футболу 2019/20. В 32-м туре украинской Премьер-лиги, в частности состоится матч Днепр-1 - Ворскла. Игра пройдет в Днепре на "Днепр-Арене" и начнется в 17:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Алексей Деревинский.

В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "Униан ТВ", а в плеере ниже будет доступна видео онлайн-трансляция встречи от Football Hub:

Видео онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Ворскла:

Напомним, обе команды уже не преследуют турнирных целей. Ворскла (10-е место, 28 очков) и вовсе сегодня сыграет свой последний официальный матч в сезоне 2019/20. А вот днепряне (7-е место, 40 очков) будут готовиться к плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы.

Расписание трансляций 32-го тура, а также турнирное положение команд перед решающими играми можно посмотреть у нас на сайте.