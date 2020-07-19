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УПЛ: Шахтер досрочно завоевал "золото"

УПЛ: Шахтер досрочно завоевал "золото"
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" не удержал победный счет, сыграв на выезде вничью 2:2 с "Александрией" в матче заключительного, 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Авторами голов на стадионе "Ника" в Александрии стали Алексай Довгий (9-я минута) и Евгений Банада (90+1) - хозяев; Тете (23) и Манор Соломон (32) - в составе гостей.

"Шахтер" досрочно завоевал "золото" национального первенства и в новом сезоне будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА.

Серебряные награды достались киевском "Динамо", несмотря сегодняшнее сенсационное поражение от ковалевского "Колоса" (0:2). "Бело-синие" начнут следующий еврокубковый сезон с третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Бронзовыми медалями национального первенства завладела луганская "Заря", которая обменялась голами с черниговской "Десной" (1:1). Обе команды сыграют в Лиге Европы УЕФА: "Заря" напрямую попала в групповой турнир, "Десна" стартует - с третьего квалификационного этапа.

Третьим представителем Украины в Лиге Европы (второй квалификационный этап) станет победитель плей-офф с участием команд, занявших 5-8 места. В полуфиналах стыковых матчей сыграют "Александрия" и "Мариуполь", "Колос" и "Днепр-1".

УПЛ: Днепр-1 разгромил Ворсклу, Мариуполь одолел Львов

Результаты других матчей 32-го тура:

"Львов" - "Мариуполь" - 0:2

Голы: Максим Чех (32), Вячеслав Чурко (58, с пенальти).

"Днепр-1" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

Голы: Владислав Супряга (25, 40), Алексей Хобленко (51).

"Заря" (Луганск) - "Десна" (Чернигов) - 1:1

Голы: Дмитрий Хомченовский (53) - Филипп Будковский (20).

"Колос" (Ковалевка) - "Динамо" (Киев) - 2:0

Гол: Владимир Лысенко (54), Арни Вильхьяльмссон (70, с пенальти).

Матч "Олимпик" (Донецк) - "Карпаты" (Львов) не состоялся. Украинская ассоциация футбола (УАФ) исключила львовский клуб из УПЛ.

Итоговое турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 82 очка, "Динамо" - 59, "Заря" - 58, "Десна" - 56, "Александрия" - 49, "Колос" - 32;

вторая шестерка - "Днепр-1" - 43 (после 30-ти игр), "Мариуполь" - 39 (30), "Олимпик" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (30), "Львов" - 24 (32), "Карпаты" - 15 (24).

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Александрия, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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