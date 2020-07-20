СМИ: Челси практически заполучил Хаверца

Полузащитник Байера, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в составе Челси.

Футболист ФК Байер Кай Хаверц близок к переходу в английскую Премьер-лигу.

Об этом заявил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Он выяснил, что на условия текущего клуба футболиста согласилось пойти только руководство ФК Челси. Отмечается, что за Хаверца клуб отдаст около 80 миллионов евро.

Представитель СМИ заявил, что 21-летний футболист уже провел переговоры с Фрэнком Лампардом и остался доволен.

Что касается личного контракта, то здесь тоже практически все согласовано. Хаверц взял небольшую паузу для размышлений, но это не повлияет на его решение глобально – он действительно желает перейти в Челси.