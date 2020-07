Манчестер Сити представил новую форму роликом с Зинченко (Видео)

В соцсетях манчестерской команды появился видеоролик, посвященный этому событию. Главными лицами в продвижении новой формы стали суперзвезды команды Пепа Гвардиолы - Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне. Кроме того в съемках ролика поучаствовал и левый защитник Горожан украинец Александр Зинченко. Правда, роль у игрока сборной Украины - эпизодическая.

Проморолик новой формы Сити доступен в официальном twitter английского клуба:

From the City, by the City, for the City.

Our @pumafootball 2020/21 Home Kit

#ThisIsOurCity pic.twitter.com/NojpfkXYR9

— Manchester City (@ManCity) July 16, 2020