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Названо имя лучшего наставника последнего тура УПЛ

Названо имя лучшего наставника последнего тура УПЛ
13:35 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Наставника ФК "Колос" Руслана Костышина объявили лучшим тренером заключительного тура Чемпионата Украины по футболу за победу над ФК "Динамо".

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги заключительного тура украинской Лиги сезона 2019/20. Немалую роль сыграл в развязке главных вопросов сезона лучший среди новичков элитной лиги - "Колос" из Киевской области.
Поэтому лауреат - главный тренер ковалевцев Руслан Костышин. Его подопечные нанесли поражение "Динамо" (2:0).

"Колос" является первым сельским клубом за всю историю нашего элитного дивизиона. В его составе - ряд воспитанников "Динамо", для которых каждая встреча с родным клубом является ожидаемой и принципиальной. До этого чемпионата "Колос" только в контрольных матчах встречался с "Динамо" и до заключительного тура не отнимал у него очков. А мотивацию столичного клуба, для которого на кону стояла путевка в квалификацию Лиги чемпионов, не требует дополнительного объяснения.

У "Колоса" этот матч по особым обстоятельствам пропускал арендованный у "Динамо" Смирный, также по разным причинам не смогли принять участие в игре вратарь Яшков, защитник Петров, полузащитник Ильин.

"Динамо" сенсационно проиграло "Колосу": обзор матча (Видео)

По сравнению с матчем, проигранным "Шахтеру" в прошлом туре (0:2), ковалевцы провели сразу 5 изменений в стартовом составе (есть основания полагать, что это была плановая ротация - по крайней мере, на нескольких точках). Молодого вратаря Кучеренко заменил опытный Волынец, на флангах защиты - Зозуля и Черноморец вместо Ефремова и Емца. В центре защиты произошла рокировка Парамонов - Гавриш. Место Смирнова планово занял еще один динамовский кадр - Богданов. Наконец, в атаке Бондаренко заменил Лысенко.

Базовая для "Колоса" схема - компактная 4-1-4-1, которая при необходимости может трансформироваться за счет перераспределения ролей в середине поля и выхода дополнительного игрока в оттяжку к форварду. В этой игре ковалевцы достаточно искусно управляли игрой, дополнительно насыщая середину с выходом Ориховского, то добавляя скорости и акцентованости своей игре с появлением Вильхальмссона и Бондаренко. Даже в меньшинстве команда не разрушила свои тактические построения, не просто сохранила победный результат, но и избежала пропуска мячей при серьезной атакующей нацеленности соперника.

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УПЛ, ФК Колос, Руслан Костышин.

Автор:

Телеграф
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