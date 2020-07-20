Беллингем с "Бирмингема": Боруссия Д презентовала новичка (Видео)

Джуд Беллингем подписал с немецкой командой долгосрочный контракт.

17-летний игрок английского футбольного клуба"Бирмингем" Джуд Беллингем перешел в дортмундскую "Боруссию". Его трансфер оценили в 23 миллиона евро.

Молодой спортсмен подписал долгосрочный контракт со "шмелями" и сразу же был определен в первую команду.

Отметим креатив, с которым "Боруссия" презентовала юного хавбека. В честь его перехода игроки "Боруссии" исполнили всемирно известный хит легендарной английской группы The Beatles – "Hey Jude" ("Эй, Джуд").

В сезоне 2019/20 молодой футболист провел за "Бирмингем" 43 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Как известно, в составе клуба Бундеслиги уже играет один футболист из Англии, один из лидеров команды Джейдон Санчо.