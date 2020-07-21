Заявка на чемпионство: Милан готовит сумасшедший контракт для лидера команды

Милан готовит сумасшедшие деньги для Джанлуиджи Доннаруммы.

Итальянский Милан готовит новый контракт для своего лидера Джанлуиджи Доннаруммы. Соглашение с голкипером планируют подписать до 2024 года.

Россонери ведут переговоры с агентом вратаря сборной Италии Мино Райолой, однако тот выдвинул свои услови: хочет прописать в договоре клаусулу в размере 50 миллионов евро.

В ближайшие дни пройдут переговоры при участии исполнительного директора Милана Ивана Газидиса.

Нынешнее соглашение Джанлуиджи Доннаруммы с миланским клубом истекает летом следующего года.

В текущем сезоне "золотой мальчик" итальянского футболаотстоял в 35 матчах россонери во всех турнирах и сохранил ворота "сухими" в 13 из них.

За четыре тура до конца чемпионата подопечные Стефано Пиоли занимает седьмое место в таблице Серии А.

Напомним, в Ла Лиге состоялась громкая тренерская отставка