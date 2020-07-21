Громкий обмен лондонцев: Ярмоленко обзаведется звездными партнерами

Челси и Вест Хэм готовят обмен звездными футболистами АПЛ.

Лондонский Челси не оставляет попыток подписать полузащитника лондонского Вест Хэма и сборной Англии Деклана Райса.

Руководители "синих" готовы предложить за одноклубника Ярмоленко Райса обмен на английского полузащитника Росса Баркли и бельгийского форварда Миши Батшуайи. Однако, Молотобойцы не проявляют интерес к обоим футболистам команды Абрамовича.

Ранее "молоткам" приписывали интерес к бельгийцу Батшуайи, но дальше разговоров и слухов не дошло.

Сообщалось, что Молотобойцы выставили ценник на Райса. Полузащитника оценивают не меньше чем в 70 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне англичанин забил гол и отдал 2 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.

Вест Хэм обезопасил себя от вылета из Премьер-лиги. За два тура до финиша команда Дэвида Мойеса занимает 16-е место.

Напомним, вчера, 20 июля, киевское Динамо, за которое также выступал Андрей Ярмоленко, объявило об уходе Алексея Михайличенко с поста главного тренера.