Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Формула-1: результаты Гран-при Венгрии-2020
Формула-1: результаты Гран-при Венгрии-2020
Свитолина проиграла матч за третье место выставочного турнира в Германии
Свитолина проиграла матч за третье место выставочного турнира в Германии
В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская
В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская

Громкий обмен лондонцев: Ярмоленко обзаведется звездными партнерами

Громкий обмен лондонцев: Ярмоленко обзаведется звездными партнерами
10:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Челси и Вест Хэм готовят обмен звездными футболистами АПЛ.

Лондонский Челси не оставляет попыток подписать полузащитника лондонского Вест Хэма и сборной Англии Деклана Райса.

Руководители "синих" готовы предложить за одноклубника Ярмоленко Райса обмен на английского полузащитника Росса Баркли и бельгийского форварда Миши Батшуайи. Однако, Молотобойцы не проявляют интерес к обоим футболистам команды Абрамовича.

Ранее "молоткам" приписывали интерес к бельгийцу Батшуайи, но дальше разговоров и слухов не дошло.

Сообщалось, что Молотобойцы выставили ценник на Райса. Полузащитника  оценивают не меньше чем в 70 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне англичанин забил гол и отдал 2 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.

Вест Хэм обезопасил себя от вылета из Премьер-лиги. За два тура до финиша команда Дэвида Мойеса занимает 16-е место.

Напомним, вчера, 20 июля, киевское Динамо, за которое также выступал Андрей Ярмоленко, объявило об уходе Алексея Михайличенко с поста главного тренера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Деклан Райс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданно: В Ла Лиге состоялась громкая тренерская отставка
02 Чувствую себя отлично: Лень - о симптомах коронавируса и самоизоляции
03 Заявка на чемпионство: Милан готовит сумасшедший контракт для лидера команды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь