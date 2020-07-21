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Не долго музыка играла: Сельта "выгнала" форварда сборной России

Не долго музыка играла: Сельта "выгнала" форварда сборной России
11:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Российский форвард Сельты Федор Смолов покидает испанскую Сельту.

Испанская "Сельта" из Виго отказалась выкупать контракты футболистов в аренде. У  "Лиона" испанцы арендовали сенегальца  Папе Диопа а, из России в Сельту поехал Федор Смолов из "Локомотива", сообщает EFE.

Сенегалец Диоп в прошлом сезоне отыграл за клуб из Виго 19 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Форвард сборной России Фёдор Смолов записал в свой актив два гола в 14 матчах.

Впрочем Сельта не полностью откажется от арендованых футболистов. Клуб из Виго оставит арендованных защитника "Сампдории" Джейсона Мурильо и полузащитника "Барселоны" Рафинью Алькантару.

Колумбийский защитник "Сампдории" за 18 матчей в составе испенцев забил один мяч, а у Рафиньи в активе 4 гола и один результативный пас за 29 игр.

По итогам прошедшего сезона "Сельта" заняла спасительное 17-е место в Примере, опередив всего на 1 балл "Леганес".

Напомним, в Ла Лиге состоялась громкая тренерская отставка

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Все по теме:

Футбол, ФК Сельта, Новости футбола, Федор Смолов.

Автор:

Телеграф
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