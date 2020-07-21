Кадар прибыл в Китай и ушел на карантин

Венгерский защитник Тамаш Кадар приступил к тренировкам с китайским Шаньдун Лунэн.

Экс-звезда киевского Динамо и сборной Венгрии Томаш Кадар еще в зимнее трансферное окно подписал соглашение с китайским Шаньдун Лунэн, но только сейчас смог попасть в ряды нового клуба. Раньше сделать такой шаг не позволил карантин коронавируса.

Венгерский футболист из-за пандемии COVID-19 так и не смог сыграть с новой командой в чемпионате-2019/2020, из-за запрета на посещение Поднебесной иностранцами и только сейчас Тамаш Кадар получил "зеленый свет" на прилет в Китай, чтобы отбыть карантин и начать подготовку в составе новой команды к старту предстоящего сезона китайской Суперлиги.

Стоит отметить, что новый сезон стартует в Китае уже в эти выходные.

Вчера, 20 июля стало известно, что пост главного тренера киевлян покинул Алексей Михайличенко. АСуркис уже нашел замену: на пост наставника притендуют два специалиста Ребров и Скрипник.