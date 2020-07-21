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Заря продала своего лидера в европейский чемпионат

Заря продала своего лидера в европейский чемпионат
15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Крайний защитник луганской Зари Богдан Михайличенко поедет покорять чемпионат Бельгии.

Украинский воспитанник Динамо Богдан Михайличенко, который играл в луганской Заре с первого августа станет игроком бельгийского Андерлехта, сообщает официальный сайт Зари.

По предварительной информации контракт украинца с "пурпурно-белыми" будет рассчитан до августа 2024 года.

Богдан Михайличенко сыграл 35 поединков в этом сезоне на клубном уровне за луганский клуб, забив три гола и сделав четыре результативные передачи. Тем самым помог Заре завоевать бронзовые медали УПЛ.

Напомним, что ранее Заря объявила о переходе капитана молодежной сборной Украины Евгения Чеберко в австрийский ЛАСК.

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил о возвращении в киевский клуб арендованных "Зарей" украинцев: Богдана Леднева и Александра Тымчика.

Вчера, 20 июля стало известно, что пост главного тренера киевлян покинул Алексей Михайличенко. На должность тренера претендуют две специалиста: наставник Зари Виктор Скрипник и Сергей Ребров, который сейчас работает в Венгрии.

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Все по теме:

ФК Заря, Футбол, Богдан Михайличенко.

Автор:

Телеграф
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