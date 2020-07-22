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ПФК Львов покинули пятеро футболистов

ПФК Львов покинули пятеро футболистов
Обновлено 08:13 Сегодня Телеграф football.ua
В следующем сезоне львовский коллектив не досчитается пятерых футболистов.

ПФК Львов объявил о том, что клуб покинули ряд футболистов.

У Антона Браткова, Сергея Люльки, Игоря Гончара и Владислава Приймака истекли сроки контрактов. Было принято решение не продлевать их.

Все футболисты провели в составе ПФК Львов за 20 матчей в этом сезоне. Больше всего их у Антона Браткова — 30 игр.

Сергей Люлька за "сине-золотых львов" сыграл 24 матча, а Игорь Гончар — 23. Что касается Владислава Приймака, то он выступал за ПФК Львов с первых дней команды в УПЛ. В этом сезоне он провел 23 матча за команду.

Помимо вышеупомянутых футболистов, Львов также покинул Жонатан Да Силва Лима. В сезоне-2019/20 он отыграл только шесть матчей, а все их них выпали на 2020-й год.

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Руководство и тренерский штаб поблагодарили игроков и пожелали удачи в дальнейшем.

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Футбол, УПЛ, ФК Львов.

Автор:

Телеграф
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