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Форвард Десны: Не попали в группу Лиги Европы? Ничего не поделаешь

Форвард Десны: Не попали в группу Лиги Европы? Ничего не поделаешь
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: ФК Заря
Игрок «Десны» поделился впечатлениями о минувшем сезоне для черниговской команды.

28-летний украинский футболист «Десны» Филипп Будковский подвел итоги сезона для черниговской команды.

«Не попали в группу Лиги Европы? Ничего не поделаешь, значит, так должно было быть. Уверен, несмотря на уровень соперников, многое будет зависеть от «Десны». Мы постараемся выступить как можно лучше. А конкретные задачи будут поставлены позже.

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Александр Рябоконь поблагодарил команду за сезон, хотя было видно, что все расстроились из-за того, что не взяли медали. Думаю, этот опыт поможет Десне в будущем стать сильнее», — отметил Будковский.

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Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна, Филипп Будковский.

Автор:

Телеграф
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