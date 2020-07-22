Форвард Десны: Не попали в группу Лиги Европы? Ничего не поделаешь

Игрок «Десны» поделился впечатлениями о минувшем сезоне для черниговской команды.

28-летний украинский футболист «Десны» Филипп Будковский подвел итоги сезона для черниговской команды.

«Не попали в группу Лиги Европы? Ничего не поделаешь, значит, так должно было быть. Уверен, несмотря на уровень соперников, многое будет зависеть от «Десны». Мы постараемся выступить как можно лучше. А конкретные задачи будут поставлены позже.

Александр Рябоконь поблагодарил команду за сезон, хотя было видно, что все расстроились из-за того, что не взяли медали. Думаю, этот опыт поможет Десне в будущем стать сильнее», — отметил Будковский.