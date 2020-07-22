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Матчи еврокубков будут проходить без зрителей

Матчи еврокубков будут проходить без зрителей
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф Укринформ
До дальнейших распоряжений УЕФА будет проводить матчи еврокубков без зрителей.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение об изменениях в футболе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"С профессиональной точки зрения я ощущал большое давление, было много тяжелой работы. Но я рад, что футбол, к счастью, возвращается по всей Европе. УЕФА пожертвовал частью своего сезона, чтобы к концу июля можно было доиграть текущие внутренние соревнования, а уже в августе довести до конца собственные клубные турниры сезона-2019/20. Лиги на это согласились. Солидарность клубов будет так же важна во время сентябрьского окна для матчей сборных. До дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи еврокубков без зрителей. Рисковать не будем. Основное внимание, конечно, уделено элитным турнирам. Но очевидно, что жизненно важным элементом нашей миссии всегда будет массовый футбол. В условиях новых медицинских протоколов и предписаний в первую очередь важно, чтобы никто не подвергал себя ненужным рискам. Мы должны быть особенно осторожны там, где дело касается детей", - приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

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Напомним, Лига чемпионов должна быть доиграна в формате "Финала восьми" в столице Португалии Лиссабоне, а Лига Европы - в немецких Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

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Все по теме:

УЕФА, Футбол, Александер Чеферин.

Автор:

Телеграф
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