Лига наций УЕФА: Швейцария примет сборную Украины в Люцерне

Швейцарская футбольная ассоциация (ШФА) подтвердила проведение двух домашних матчей Лиги наций в Базеле и Люцерне. В Базеле подопечные Владимира Петковича примут испанцев, а в Люцерне - команду Андрея Шевченко.
Отметим, игра Швейцария - Испания пройдет 14 ноября 2020 года (начало в 21:45 по киевскому времени), а поединок Швейцария - Украина состоится 17 ноября (начало в 21:45).
C полным календарем матчей сборной Украины в Лиге наций можно ознакомиться у нас на сайте.
Ранее сообщалось, что Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по игроку национальной команды Андрею Ярмоленко.