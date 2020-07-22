Лига наций УЕФА: Швейцария примет сборную Украины в Люцерне

Сборная Украины сыграет гостевой матч группового этапа Лиги наций УЕФА со Швейцарией в Люцерне. Об этом сообщает сайт Швейцарской футбольная ассоциации.

Швейцарская футбольная ассоциация (ШФА) подтвердила проведение двух домашних матчей Лиги наций в Базеле и Люцерне. В Базеле подопечные Владимира Петковича примут испанцев, а в Люцерне - команду Андрея Шевченко.

Отметим, игра Швейцария - Испания пройдет 14 ноября 2020 года (начало в 21:45 по киевскому времени), а поединок Швейцария - Украина состоится 17 ноября (начало в 21:45).

C полным календарем матчей сборной Украины в Лиге наций можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по игроку национальной команды Андрею Ярмоленко.