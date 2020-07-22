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Шахтер начал подготовку к Вольфсбургу

Шахтер начал подготовку к Вольфсбургу
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Донецкий Шахтер после двух дней выходных возобновил тренировочный процесс и подопечные Луиша Каштру начали подготовку к важнейшему поединку с Вольфсбургом.

Сегодня утром Горняки провели полуторачасовую тренировку на базе "Святошин" под Киевом.

С мини-отпусков вернулись лидеры команды: вратарь Андрей Пятов, защитник Сергей Кривцов, хавбек Тарас Степаненко, а также бразильцы Алан Патрик, Тайсон и Додо. Кроме того, успел восстановится надежда украинского футбола Виктор Коваленко, присоединившийся  к общей группе. Продолжают свое восстановление Исмаили, Евгений Коноплянка и Манор Соломон, работавшие по индивидуальной программе.

По информации первого ассистента Каштру Витора Северино, Шахтер планирует провести два контрольных поединка в рамках подготовки к Вольфсбургу.

Напомним, ответная игра 1/8 Лиги Европы 2019/20 Шахтер - Вольфсбург пройдет 5 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Встреча состоится без зрителей на трибунах в связи с пандемией коронавируса. Если Шахтер пройдет Волков, то дончане отправятся на мини-турнир в Германию, где и определится победитель Лиги Европы текущего сезона. В первом матче Горняки добыли гостевую победу со счетом 1:2.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Вольфсбург.

Автор:

Телеграф
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