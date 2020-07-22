Павелко анонсировал появление болельщиков на стадионах уже в ближайшее время

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко встретился с министром охраны здоровья Украины Максимом Степановым.

По результатам встречи Минздрав разрешил в тестовом режиме провести ближайшие поединки плей-офф украинской Премьер-лиги. Таким образом, полуфинальные и финальная встречи будут проходить с болельщиками на трибунах. Однако стадион можно будет заполнить болельщиками лишь на 25%. Кроме социальной дистанции зрители на трибунах будут обязаны соблюдать и других карантинные ограничения.

Павелко назвал такое решение Минздрава победой украинского футбола над коронавирусом.

Напомним, матчи плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы пройдут 25 (полуфиналы) и 29 июля (финал). В полуфинале мини-турнира пройдут матчи Колос - Днепр-1 (17:00 по киевскому времени) и Александрия - Мариуполь (19:30).

Также глава УАФ отметил, что если такой формат поединков будет успешен, то уже с августа станет возможен вариант заполнять стадионы болельщиками наполовину. Павелко лично поблагодарил Максима Степанова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, а также всю команду УАФ за продуктивную работу.

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