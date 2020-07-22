Монзуль снова в деле: судейские назначения на полуфиналы плей-офф УПЛ

Комитеты украинской ассоциации футбола озвучили официальные назначения арбитров на полуфинальные матчи плей-офф УПЛ.

Уже в ближайшую субботу пройдут полуфинальные матчи за последнюю путевку от Украины в Лигу Европы.

В 1/2 финала Колос примет на НСК "Олимпийский" Днепр-1. Этот поединок рассудит бригада арбитров во главе с харьковчанкой Екатериной Монзуль. Отметим, на этой игре будет работать бригада VAR во главе с Евгением Арановским. Стартовый свисток о начале поединка прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В другом полуфинальном матче игрового дня Александрия на КСК "Ника" примет Мариуполь. Встреча в Александрии начнется в 19:30, а рассудит ее главный арбитр из Харькова Анатолий Абдула. Отметим, VARа на этом матче не будет.

Финальный поединок плей-офф чемпионата Украины состоится в среду, 29 июля, и пройдет он на стадионе команды, которая находится выше в турнирной таблице УПЛ 2019/20. Напомним, победитель финала плей-0фф отправится во второй квалификационный раунд Лиги Европы 2020/21, жеребьевка которого намечена на 31 августа.

Ранее сообщалось, что на поединки плей-офф УПЛ пустят болельщиков на трибуны.