Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
Украинский супертяж в Международный день бокса показал все свои чемпионские пояса (Фото)
Украинский супертяж в Международный день бокса показал все свои чемпионские пояса (Фото)
Манчестер Юнайтед не смог переиграть Вест Хэм: Ярмоленко отыграл пару минут
Манчестер Юнайтед не смог переиграть Вест Хэм: Ярмоленко отыграл пару минут
Монзуль снова в деле: судейские назначения на полуфиналы плей-офф УПЛ
Монзуль снова в деле: судейские назначения на полуфиналы плей-офф УПЛ

Ливерпуль - Челси: Салах выйдет в старте

Ливерпуль - Челси: Салах выйдет в старте
21:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Юрген Клопп и Фрэнк Лэмпард определились со стартовыми составами команд на матч 37-го тура чемпионата Англии Ливерпуль - Челси.

Сегодня, 22 июля, на стадионе "Эндфилд" завершится последний матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль сыграет с Челси. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени и незадолго до стартового свистка стали известны составы команд.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выпустил весьма боевой состав на игру с лондонцами: в нападении сыграют троица Мане, Салах и Фирмино:

Стартовый состав Ливерпуля на матч с Челси в 37-м туре АПЛ

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард в атаке будет надеется на экс-Горняка Виллина, центрфорварда Жиру:

стартовый состав Челси на матч с Ливерпулем в 37-м туре АПЛ

Ливерпуль уже решил все свои турнирные цели в АПЛ, досрочно выиграв лигу, а вот для Челси все не так однозначно. Синие активно ведут борьбу за место в Лиге чемпионов с Манчестер Юнайтел и Лестер Сити. В случае победы сегодня гости обеспечат себе путевку в групповой этап ЛЧ 2020/21.

Напомним, в еще одном матче игрового дня Вест Хэм играет в гостях с Манчестер Юнайтед. На момент публикации статьи счет ничейный 1:1. Украинский вингер Молотобойцев Андрей Ярмоленко остался в запасе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аталанта обыграла Болонью, установив рекорд (Видео)
02 Металлист-1925 лишился главного тренера
03 Бешеные премиальные: названа сумма премиальных Десны за победы над Динамо и Зарей
04 Майк Тайсон нашел нового именитого соперника
05 Сассуоло - Милан: голы Ибрагимовича и победа "россонери" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь