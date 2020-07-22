Ливерпуль - Челси: Салах выйдет в старте

Юрген Клопп и Фрэнк Лэмпард определились со стартовыми составами команд на матч 37-го тура чемпионата Англии Ливерпуль - Челси.

Сегодня, 22 июля, на стадионе "Эндфилд" завершится последний матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль сыграет с Челси. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени и незадолго до стартового свистка стали известны составы команд.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выпустил весьма боевой состав на игру с лондонцами: в нападении сыграют троица Мане, Салах и Фирмино:

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард в атаке будет надеется на экс-Горняка Виллина, центрфорварда Жиру:

Ливерпуль уже решил все свои турнирные цели в АПЛ, досрочно выиграв лигу, а вот для Челси все не так однозначно. Синие активно ведут борьбу за место в Лиге чемпионов с Манчестер Юнайтел и Лестер Сити. В случае победы сегодня гости обеспечат себе путевку в групповой этап ЛЧ 2020/21.

Напомним, в еще одном матче игрового дня Вест Хэм играет в гостях с Манчестер Юнайтед. На момент публикации статьи счет ничейный 1:1. Украинский вингер Молотобойцев Андрей Ярмоленко остался в запасе.