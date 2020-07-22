Манчестер Юнайтед не смог переиграть Вест Хэм: Ярмоленко отыграл пару минут

Ничейным результатом завершился матч 37-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Вест Хэм.

В среду, 22 июля, Манчестер Юнайтед в рамках матча 37-го тура английской Премьер-лиги принимал Вест Хэм. Встреча, проходившая на легендарном стадионе "Олд Траффорд", завершилась ничьей 1:1.

Манкунианцы перед важнейшим выездом в Лестер пытались обеспечить себе гандикап в борьбе за лигочемпионовское место, на которое кроме Лестера претендует еще и Челси. Однако на пути Красных Дьявовов стояли Молотобойцы, набравшие ход ради спасения. Весь матч прошел под диктовку МЮ, однако гости грамотно оборонялись и заставляли игроков хозяев бить чаще всего издали или с неудобных позиций. В итоге Вест Хэм даже отличился первым. После удара со стандарта Погба, находясь в своей штрафной, решил руками спасти свое лицо и арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый удар. Пенальти реализовал главный бомбардир команды Мойеса Мичейл Антонио.

По перерыву давлению МЮ усилилось и они сумели сравнять счет усилиями Гринвуда.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко появился в поединке на 92-й минуте и голевыми действиями отличиться не успел.

Таким образом, МЮ (63 очка) поднялся на третью позицию в турнирной таблице АПЛ, Вест Хэм (38 очков) - 15-й. Кроме того, команда Ярмоленко убереглась от вылета из первенства Англии.

Отметим, сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется заключительный матч 37-го тура АПЛ Ливерпуль (1-е место, 93 очка) - Челси (4-е место, 63 очка). Мерсисайдцы выставили боевой состав на игру.

В следующем туре Манчестер Юнайтед и Лестер в очном противостоянии решат, кто еще представит Англию в Лиге чемпионов.