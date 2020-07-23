Погба вратарь - в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (Видео)

В среду, 22 июля, состоялись заключительные матчи предпоследнего тура английской Премьер-лиги. В частности Манчестер Юнайтед принимал на "Олд Траффорд" Вест Хэм (1:1). Вашему вниманию видео голов и обзор этой встречи.

Красные Дьяволы владели тотальным преимуществом, однако особой остроты у ворот Фабиански не возникало. Молотобойцы ничего не могли сделать в атаке, но в обороне действовали сверхнадежно. В итоге защита хозяев проспала выпад подопечных Мойеса, которые заработали перспективный штрафной. При исполнении стандарта мяч попал в руку Погба, который вместо спасение ворот выбрал спасение руками своего лица, что в итоге привело к назначению пенальти. 11-метровый удар с легкость реализовал главный бомбардир команды Антонио.

Манкунианцы ринулись отыгрываться уже во втором тайме и усилиями Гринвуда им это удалось сделать. Затем футболисты и вовсе перестали угрожать воротам друг друга и неспешно "докатали" матч до ничьей.

Отметим, в игре принял участие и украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко, заменивший на 92-й минуте Боуэна.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (1:1)

Таким образом, судьба двух оставшихся путевок в Лигу чемпионов 2020/21 определится в последнем туре. Манчестер Юнайтед (3-е место, 63 очка) сыграет с Лестер Сити (5-е место, 62 очка).

Еще один претендент на ЛЧ Челси (4-е место, 63 очка) во вчерашнем матче с 8 голами проиграл Ливерпулю (1-е место, 96 очков). Решающие матчи АПЛ будут сыграны в воскресенье, 26 июля.