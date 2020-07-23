Чудесные голы Кейта и Александера-Арнольда - в обзоре матча Ливерпуль - Челси (Видео)

В центральном матче 37-го тура АПЛ Ливерпуль на домашней арене "Эндфилд" принимал Челси. Встреча завершилась голевой перестрелкой, в которой победили Красные со счетом 5:3 Вашему вниманию видео голов и обзор этой игры.

Красные ударно провели первый тайм, забив до перерыва три гола. Сначала Кейта на 23-й минуте блестящим ударом из-за пределов штрафной заставил капитулировать Кепу. Еще через 15 минут Александер-Арнольд идеальным ударом со штрафного поразил угол ворот гостей, а под занавес первой половины Вейналдум удачно сыграл в чужой штрафной после серии рикошетов.

Футболисты Челси не смутились и в начале второго тайма отыграли один мяч усилиями Виллина и Жиру. Бразилец мощно пробил с разворота - Алиссон отбил, но мяч предательски полетел прямо на ногу французского нападающего, который легко переправил круглого в пустые ворота. На 54-й минуте матча Фирмино после навеса Александера-Арнольда вновь сделал счет разгромным. После этого Синие сумели отыграть целых два мяча: Абрахам на 61-й минуте замкнул прострел с левого фланга, а еще через 12 минут Пулишич развернулся в районе 11-метровой отметки и мощно пробил в угол ворот Алиссона. Казалось, Аристократы вот-вот чудесным образом отыграются, однако решающую точку во встрече поставил Окслейд-Чемберлен, легко переправив мяч после прострела с левого фланга.

Видеообзор матча Ливерпуль - Челси (5:3)

После этой игры футболисты Ливерпуля наконец-то отпраздновали победу в АПЛ:

Таким образом, Челси (4-е место, 63 очка) не сумел вырваться вперед в борьбе за путевку в Лигу чемпионом и теперь Синим необходимо, как минимум, не проиграть в последнем туре Вулверхэмптону. Ливерпуль (1-е место, 96 очков), в свою очередь, продолжает писать историю. В последнем туре АПЛ мерсисайдцы сыграют с Ньюкаслом. Все матчи заключительного тура пройдут в одно время в воскресенье, 26 июля.

Напомним, вчера Вест Хэм Ярмоленко немного огорчил Манчестер Юнайтед, не дав манкунианцам оторваться в борьбе за путевку в ЛЧ.