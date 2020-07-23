Отмененный гол - в обзоре матча Сампдория - Дженоа (Видео)

В среду, 22 июля, Сампдория в рамках матча 35-го тура чемпионата Италии принимала Дженоа. Встреча, проходившая на стадионе "Луиджи Феррарис", завершилась со счетом 1:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

В первой половине встречи команды обменялись голами. В составе гостей с пенальти отличился Доменико Кришито, а хозяева ответили голом Маноло Габбьядини, которому мяч лег прямо на ногу после рикошета. Решающий гол в игре был забит на 72-й минуте: Лукас Лерагер бильярдным ударом с линии штрафной поразил угол ворот Аудеро.

Отметим, в дополнительное к первому тайму время Лерагер забил гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после просмотра VAR.

Видеообзор матча Сампдория - Дженоа (1:2)

Эта победа позволила Дженоа (17-е место, 36 очков) оторваться от зоны вылета на четыре очка. Сампдория (41 очко), в свою очередь, занимает 14-е место и турнирных целей не преследует.

В следующем туре Дженоа примет Интер (25.07.20), а Сампдория отправится в гости к Ювентусу (26.07.20).

В другом матче аутсайдеров Серии А Лечче украинца Шахова расправилось с Брешией.