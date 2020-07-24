Пушечный выстрел Милинкович-Савича - в обзоре матча Лацио - Кальяри (Видео)

В четверг, 23 июля, Лацио в рамках матча 35-го тура чемпионата Италии принимал Кальяри. Встреча, проходившая в Риме на стадионе "Олимпико", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Римляне начали матч с жесткого давления, которое, впрочем, не увенчалось успехом в первой половине встречи. Гости забили первыми. На последней минуте первого тайма сын Диего Симеоне Джовании с метров 16-и переправил мяч в сетку ворот Стракоши. При этом круглый зацепил защитника, дезориентировав вратаря.

Хозяева сумели отыграться и выйти вперед уже во втором тайме. Сначала на 47-й минуте Сергей Милинкович-Савич зарядил точно в верхний угол из-за пределов штрафной. Еще через 13 мин Чиро Иммобиле вышел один на один и переиграл Краньо в ближнем бою.

Видеообзор матча Лацио - Кальяри (2:1)

Таким образом, Лацио (4-е место, 72 очка) укрепил свои позиции в борьбе за последнюю путевку в Лигу чемпионов 2020/21. Кальяри (13-е место, 42 очка) турнирных целей не преследует и попросту доигрывает чемпионат.

В следующем туре Орлы отправятся в гости к Вероне (26.07.20), а Кальяри примет Удинезе (26.07.20).

Ранее сообщалось, что Ювентус упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии.