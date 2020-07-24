Шикарный гол от де Лигта - в обзоре матча Удинезе - Ювентус (Видео)

Смотреть видео голов и обзор матча 35-го тура Серии А Удинезе - Ювентус.

Вчера, 23 июля, Удинезе в рамках 35-го тура Серии А принимал Ювентус. Поединок, проходивший на "Дачия Арене", завершился сенсационной победой хозяев со счетом 2:1.

Ювентус в этой игре мог досрочно оформить очередное Скудетто и подопечные Маурицио Сарри пошли в атаку с первых минут. Однако забить туринцы сумели лишь под занавес первой половины: защитник де Лигт вовремя подключился к атаке и мощно пробил в нижний угол из-за пределов штрафной - Муссо не спас свою команду.

Удинезе играл на контр-атаках, одна из которых в начале второго тайма увенчалась успехом. Несторовски на 51-й минуте удачно замкнул головой навес с левого фланга. Туринцы давили, однако финальную точку во встрече поставили представители Удине. На 92-й минуте полузащитник фриульцев Фофана в невероятном рывке обошел двух защитников Юве и переиграл Щенсны в ближнем бою.

Видеообзор матча Удинезе - Ювентус (2:1)

Этот результат не позволил Ювентусу (1-е место, 80 очков) за три тура до конца завоевать Скудетто. Удинезе (15-е место, 39 очков) практически обеспечил себе сохранение прописки в Серии А на следующий сезон.

В следующем туре Ювентус примет Сампдорию (26.07.20), а Удинезе сыграет в гостях с Кальяри (26.07.20).

Ранее сообщалось, что Лацио переиграл Кальяри в заключительном матче 35-го тура.