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Лунин своей игрой в Овьедо заставил Реал попрощаться с Зиданом-младшим

Лунин своей игрой в Овьедо заставил Реал попрощаться с Зиданом-младшим
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Мадридский клуб принял решение по сменщику основного вратаря команды бельгийца Тибо Куртуа. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, Королевский клуб собирается избавиться от голкипера Люки Зидана - сына главного тренера команды Зинедина Зидана и заиграть вратаря сборной Украины Андрея Лунина. 

Лунин перешел в Реал в 2018 году, однако основное время он провел в арендах. Сначала были Леганес и Реал Вальядолид, а в последнее время украинец регулярно выступал за Реал Овьедо из Сегунды. К слову, команда Андрея успешно справилась с задачей сохранить прописку в Сегунде и завершила чемпионат на 15-м месте. 

Отметим, по информации СМИ, Лунин убедил руководство своей игрой и теперь может стать сменщиком Куртуа на постоянной основе.

Напомним, мадридский Реал досрочно выиграл испанскую Примеру, победив в 37-м туре Вильярреал.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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