Лунин своей игрой в Овьедо заставил Реал попрощаться с Зиданом-младшим

Мадридский клуб принял решение по сменщику основного вратаря команды бельгийца Тибо Куртуа. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, Королевский клуб собирается избавиться от голкипера Люки Зидана - сына главного тренера команды Зинедина Зидана и заиграть вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Лунин перешел в Реал в 2018 году, однако основное время он провел в арендах. Сначала были Леганес и Реал Вальядолид, а в последнее время украинец регулярно выступал за Реал Овьедо из Сегунды. К слову, команда Андрея успешно справилась с задачей сохранить прописку в Сегунде и завершила чемпионат на 15-м месте.

Отметим, по информации СМИ, Лунин убедил руководство своей игрой и теперь может стать сменщиком Куртуа на постоянной основе.

Напомним, мадридский Реал досрочно выиграл испанскую Примеру, победив в 37-м туре Вильярреал.