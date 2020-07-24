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Пожизненное отстранение от футбола и огромные штрафы: КДК УАФ вынес решения по Первой лиге

Пожизненное отстранение от футбола и огромные штрафы: КДК УАФ вынес решения по Первой лиге
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Контрольно дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола (КДК УАФ ) вынес несколько решений по инцидентам в Первой лиге.

КДК УАФ за заявлением Комитета с этики и честной игры рассмотрел дело о некорректных высказываниях президента футбольного клуба Ингулец Александра Поворознюка в адрес Профессиональной футбольной лиги, а также других команд-претендентов на выход в украинскую Премьер-лигу. В частности Поворознюк допускал грубые высказывания в адрес Руха, Агробизнеса, Миная и Волыни.

Комитет этики и честной игры УАФ усмотрел в словах Поворознюка унижение чести и достоинства субъектов футбола, неуважение к соперникам и причинение вреда имиджу УАФ и украинскому футболу в целом. Проведя заседания, КДК УАФ принял решение оштрафовать президента Ингульца на 100 тысяч грн.

Кроме того, КДК УАФ рассмотрел скандальный эпизод матча Агробизнес - Минай, после которого был избит арбитр Иванов. КДК вынес строжайший вердикт, отстранив почетного президента Агробизнеса Олега Собуцкого от любой футбольной деятельности пожизненно. Также Агробизнес обязан заплатить штраф в полмиллиона гривен.

Также КДК УАФ вынес предупреждение спортивному директору ПФЛ Евгению Морозу за комментарии СМИ, которые ставят под сомнение правомерность решений, принятых футбольными органами.

Отметим, за четыре тура до конца соревнований в Первой лиге в турнирной таблице лидирует Ингулец (54 очка), за ним расположился Минай (53 очка), следом идут Волынь (48 очков) и Агробизнес (47 очков). В этом году в связи с расширением УПЛ до 16 команд прямую путевку в высший дивизион украинского футбола получат целых три клуба.

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Футбол, Первая лига, УАФ.

Автор:

Телеграф
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