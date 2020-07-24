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Украинский футболист стал лучшим в чемпионате России

Украинский футболист стал лучшим в чемпионате России
13:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В первенстве Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России, - прим. ред.) подвели итоги досрочно завершившегося в марте турнира.

По итогам не полного сезона (сезон ФНЛ был досрочно остановлен в марте из-за коронавируса, - прим. ред.) лучшим игроком, а также лучшим легионером ФНЛ был признал украинский полузащитник ФК Химки Артем Полярус. Кроме того, украинец стал и лучшим ассистентом лиги.

Артем Полярус признан лучшим игроком ФНЛ

Отметим, команда украинца сумела добыть прямую путевку в российскую Премьер-лигу, набрав 54 очка в турнирной таблице ФНЛ. Отставание от лидера первенства Ротора - всего два балла.

Напомним, уроженец Александрии Артем Полярус выступал за местную команду в 2011-14, 2015-19 годах. Также 28-летний хавбек был игроком Динамо, однако в основном составе киевской команды он так и не сыграл, выступая лишь за  Динамо-2. Кроме того, Полярус играл за молодежную сборную Украины, сумев забить за национальную команду один гол. В Химках украинец провел один сезон, сыграв за подмосковную команду 24 матча и забив пять голов.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ вынес жесткие решения по инцидентам в Первой лиге.

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Все по теме:

Россия, Футбол, Артем Полярус.

Автор:

Телеграф
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