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"Случайная случайность": Русол вспомнил свой гол на ЧМ-2006 (Видео)

"Случайная случайность": Русол вспомнил свой гол на ЧМ-2006 (Видео)
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот
Автор первого гола в истории сборной Украины на чемпионатах мира, а ныне исполнительный директор Днепра-1 Андрей Русол в интервью Вацко Light рассказал о памятном голе, а также прокомментировал историю со ставкой отца.

О первом голе на ЧМ-2006: Самое значимое футбольное достижение - чемпионат мира: попадание и участие в этом турнире. Гол могу вспомнить, так неожиданно было: много случайностей, которые привели к этому. Но я надеюсь, что случайности - не случайны и я чем-то да заслужил этот гол. Первые минуты матча, было очень жарко, мы волнуемся, переживаем, потому что предыдущий матч был не совсем удачный (поражение от Испании 4:0, - прим. ред.). Идет подача углового от Максима Калиниченко, мой оппонент теряет меня, я закрываю глаза, мяч попадает мне в колено, а вратарь поскальзывается и мяч пролетает ему между ног. Случайная случайность...Как говорил Владимир Бессонов, "и побежали целоваться".

Напряжение перед матчем было очень большое и, наверное, сейчас, анализируя тот турнир, главная наша слабость - мало опыта участия в таких форумах. Лишь Шевченко, Ребров и Воронин могли спокойно выходить на такие поединки, а для всех остальных это было большое событие и давление было существенным, в том числе из-за того, что есть Испания - явный фаворит, а Тунис и Саудовская Аравия должны быть обыграны нами. Это и создавало определенное давление.

О первой желтой карточке на Мундиале: "Я заработал штрафной, потом пошел в "стенку", хотя не должен там стоять. В результате рикошета от меня мы пропустили гол. В общем это характеризует то состояние, что у нас было на поле против Испании.

О ставке отца на гол Руслов на ЧМ-2006. Отец поставил на то, что я забью первый гол сборной Украины 5 грн, а выиграл 4,5 тысячи грн по курсу 8 грн за 1 $. Я, если честно, тогда не знал, что он делает такие ставки и для меня это стало сюрпризом.

С полным интервью Андрея Русола можно ознакомиться в плеере ниже:

Напомним, сборная Украины на ЧМ-2006 успешно преодолела групповой этап, а затем в серии послематчевых пенальти справилась со Швейцарией в первом матче плей-офф. В 1/4 финала украинцы уступили сборной Италии (3:0), которая и выиграла в итоге турнир.

Ранее сообщалось, что Барселона распродаст полкоманды.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Виктор Вацко, Андрей Русол.

Автор:

Телеграф
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