Леоненко о назначении Луческу: Если Суркис будет лезть - ничего не получится

Специалист считает, что президенту «Динамо» не стоит создавать давление на нового тренера.

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал назначение экс-наставника донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

«В Шахтере под руководством Луческу много футболистов заиграли, кроме того, они ушли в серьезные клубы и там лидерами стали. Также стоит отметить, что Мирча Луческу хорошо сработался с Ринатом Ахметовым. Ну и Луческу - талантливый тренер.

Не только мне одному хочется, чтобы у Шахтера были реальные соперники. Извините меня, 30 километров очков разрыв... Кому это интересно?

Луческу не даст Игорю Суркису командовать так, как это происходило с предыдущими тренерами. Скорее всего, он не будет лезть, но это нужно было делать раньше. Если будет лезть - ничего не получится... Или поругаются, или разбегутся», - считает Леоненко.