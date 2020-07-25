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Кто выиграет путевку в Лигу Европы: сегодня определятся финалисты

Кто выиграет путевку в Лигу Европы: сегодня определятся финалисты
10:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Сегодня определятся финалисты плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы УЕФА.

В полуфиналах стыковых матчей сыграют команды, которые по итогам регулярного первенства футбольной Премьер-лиги Украины (УПЛ) заняли 5-8 места.

В 17.00 на поле столичного НСК "Олимпийский" сойдутся ковалевский "Колос" и "Днепр-1", а в 19.30 на КСК "Ника" футболисты "Александрии" будут принимать "Мариуполь".

Победители противостояний в финале 29 июля определят третьего представителя Украины в Лиге Европы УЕФА, который возьмет старт со второго квалификационного этапа.

Напомним, четвертая команда УПЛ черниговская "Десна" начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного этапа, а бронзовый призер луганская "Заря" напрямую попала в групповой турнир.

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Добавим, что победитель национального первенства донецкий "Шахтер" выступит в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА, а серебряный призер киевское "Динамо" начнет следующий еврокубковый сезон с третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФК Александрия.

Автор:

Телеграф
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