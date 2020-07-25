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Игрок Шахтера не хотел возвращаться в Украину после Бразилии

Игрок Шахтера не хотел возвращаться в Украину после Бразилии
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф sport.ua
Алан Патрик не горел желанием возвращаться после Фламенго.

Хавбек «Шахтера» Алан Патрик признался, что после аренды во «Фламенго» в сезоне 2015/2016 не хотел возвращаться в Украину:

«Я долгое время находился в Бразилии – 4 с половиной года. Первый приезд в Украину оставил не очень хорошие воспоминания. У меня было мало возможностей. Поэтому я решил вернуться в Бразилию. Я хорошо проявил себя во «Фламенго».

Когда аренда закончилась, я чувствовал, что хочу остаться, не хочу возвращаться в Украину, ведь первый приезд был неудачным. Но со мной пообщались, сказали, что в команде многое изменилось, она даже переехала в другой город. Я вернулся, ведь у меня был контракт, хоть и не хотел. Все сложилось хорошо, мне удалось адаптироваться. Я в «Шахтере» уже 4 года.

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В Бразилии я лучше всего выступал за «Фламенго». В Европе, в «Шахтере» сейчас я провел свой лучший сезон. Даже с точки зрения игрового времени. Я буду продолжать усердно работать, чтобы оставаться на высоком уровне, оправдывать ожидания и помогать «Шахтеру» в достижении целей».

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ФК Шахтер, Футбол, Алан Патрик.

Автор:

Телеграф
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