Сидорчук о Луческу в Динамо: Согласен, что событие неординарное

Капитан команды Сергей Сидорчук не стал оценивать действия президента.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал назначение главным тренером команды Мирчи Луческу. Футболист считает, что многолетняя работа румынского специалиста в штабе Шахтера может помочь киевлянам. Игрок надеется, что в следующем сезоне команда будет расти и прогрессировать.

"Все произошло достаточно быстро, я еще не успел осознать то, что ушел предыдущий наставник, а уже назначили нового тренера. Я не тот человек, который дает оценку, а всего лишь футболист. Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства, наша задача выходить на поле и играть в футбол.

То, что Мирча Луческу известный и титулованный тренер в Европе - это факт. Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать.

Согласен, что событие неординарное. Думаю, каждый воспримет по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера", - сказал игрок.

Сидорчук отметил, что Луческу хорошо знает Шахтер изнутри, а это выгодно для "бело-синих".

"Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, Динамо только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в Шахтере, и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Так что этот факт только на руку Динамо, в этом шаге есть серьезные плюсы", - цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Отметим, что ультрас Динамо жестко раскритиковал Игоря Суркиса за назначение Луческу.