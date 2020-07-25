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Сидорчук о Луческу в Динамо: Согласен, что событие неординарное

Сидорчук о Луческу в Динамо: Согласен, что событие неординарное
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев
Капитан команды Сергей Сидорчук не стал оценивать действия президента.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал назначение главным тренером команды Мирчи Луческу. Футболист считает, что многолетняя работа румынского специалиста в штабе Шахтера может помочь киевлянам. Игрок надеется, что в следующем сезоне команда будет расти и прогрессировать.

"Все произошло достаточно быстро, я еще не успел осознать то, что ушел предыдущий наставник, а уже назначили нового тренера. Я не тот человек, который дает оценку, а всего лишь футболист. Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства, наша задача выходить на поле и играть в футбол.

То, что Мирча Луческу известный и титулованный тренер в Европе - это факт. Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать.

Согласен, что событие неординарное. Думаю, каждый воспримет по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера", - сказал игрок.

Сидорчук отметил, что Луческу хорошо знает Шахтер изнутри, а это выгодно для "бело-синих".

"Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, Динамо только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в Шахтере, и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Так что этот факт только на руку Динамо, в этом шаге есть серьезные плюсы", - цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

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Отметим, что ультрас Динамо жестко раскритиковал Игоря Суркиса за назначение Луческу.

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Футбол, УПЛ, Сергей Сидорчук, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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