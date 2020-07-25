Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
Уиттакер - Тилл: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Вилео)
Уиттакер - Тилл: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Вилео)
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Петтис побил Бандехаса на Bellator 242 (Видео)
Петтис побил Бандехаса на Bellator 242 (Видео)

Украинский легионер Антверпена станет игроком Зари

Украинский легионер Антверпена станет игроком Зари
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Укринформ
Украинский клуб выкупает контракт Назарины у бельгийского «Антверпена».

Полузащитник «Антверпена» Егор Назарина может стать полноценным игроком «Зари», сообщает Sport.ua.

Клубы обсуждают 3-летний контракт, а не аренду, как сообщалось ранее. Если сторонам удастся согласовать условия сделки, то такой переход состоится.

Контракт 23-летнего украинском с бельгийским клубом рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 400 000 евро.

Прошлый сезон игрок провел в «Карпатах» на правах аренды. Забил 5 мячей (2 с пенальти) и отдал 1 голевой пас в 15 матчах УПЛ.

Напомним, в межсезонье «Зарю» оставляют несколько ведущих игроков: Богдан Леднев, Богдан Тимчик, Евгений Чеберко и Богдан Михайличенко, который близок к переходу в «Андерлехт».

Экс-игрок Барселоны Хави заразился коронавирусом

«Заря» завершила сезон на третьем месте в УПЛ и в следующем сезоне сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, Егор Назарина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 Леоненко о назначении Луческу: Если Суркис будет лезть - ничего не получится
03 Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)
04 ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)
05 Кто выиграет путевку в Лигу Европы: сегодня определятся финалисты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь