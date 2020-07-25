Украинский легионер Антверпена станет игроком Зари

Украинский клуб выкупает контракт Назарины у бельгийского «Антверпена».

Полузащитник «Антверпена» Егор Назарина может стать полноценным игроком «Зари», сообщает Sport.ua.

Клубы обсуждают 3-летний контракт, а не аренду, как сообщалось ранее. Если сторонам удастся согласовать условия сделки, то такой переход состоится.

Контракт 23-летнего украинском с бельгийским клубом рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 400 000 евро.

Прошлый сезон игрок провел в «Карпатах» на правах аренды. Забил 5 мячей (2 с пенальти) и отдал 1 голевой пас в 15 матчах УПЛ.

Напомним, в межсезонье «Зарю» оставляют несколько ведущих игроков: Богдан Леднев, Богдан Тимчик, Евгений Чеберко и Богдан Михайличенко, который близок к переходу в «Андерлехт».

«Заря» завершила сезон на третьем месте в УПЛ и в следующем сезоне сыграет в групповом раунде Лиги Европы.