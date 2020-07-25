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Европейский футбольный чемпионат досрочно завершили из-за коронавируса

Европейский футбольный чемпионат досрочно завершили из-за коронавируса
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Футбольные власти Чехии решили досрочно завершить розыгрыш Первой лиги (высший дивизион чемпионата Чехии, - прим. ред). Об этом сообщает официальный сайт чешской футбольной лиги.

Футбольные чиновники решили не рисковать и после случая заражения игрока Опавы приняли решение остановить футбольный сезон.

Чемпионство было решено отдать лидирующей пражской Славии, "серебро" досталось ФК Виктория Пльзень, а "бронза" еще одной столичной команде - Спарте. Таким образом, Славия и Виктория попытаются пройти квалификационные раунды Лиги чемпионов, а Спарта и Яблонец (4-е место) отправились в квалификацию Лиги Европы.

Кроме того, сообщается, что по итогам этого сезона ни одна команда не вылетит в низший дивизион, а Первая лига в следующем розыгрыше чемпионата расширится до 18 команд.

Отметим, такой расклад сыграл на руку Опаве, которая боролась за выживание и могла вылететь из первенства Чехии.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выиграл Кубок Франции.

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Все по теме:

Чехия, Футбол, Коронавирус, ФК Славия.

Автор:

Телеграф
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