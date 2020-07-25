Денисов: Ахметов дважды отказал Луческу

После 2016 года Луческу дважды предлагал свои услуги Шахтеру.

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал неизвестные детали ухода Мирчи Луческу из «Шахтера» в 2016 году. Напомним, недавно экс-тренер «горняков» возглавил киевское «Динамо».

«Тема взаимоотношений между Ринатом Ахметовым и Мирчей Луческу приватная, если речь идет об эпизоде, который имел место в последний сезон работы Мистера в Шахтере. Я могу подтвердить, что была некая определенная ситуация, которая могла повлиять на их личные взаимоотношения. Об этой ситуации знает только президент Шахтера Ринат Ахметов. Он никогда и нигде ее не озвучивал. Я полагаю, что он вряд ли ее когда-то озвучит.

Я бы хотел сделать акцент на том, что вовсе не некая приватная ситуация послужила поводом для расставания и решения не продлевать контракт с Мирчей Луческу. Причины были в другом.

Я знаю, что за решением не продлевать контракт с Луческу стояли спортивные мотивы. По мнению президента Шахтера, команда перестала прогрессировать. Шахтер дважды проиграл чемпионство Динамо, имея потенциально сильнее состав.

После ухода в 2016 году Мирча дважды предлагал свои услуги Шахтеру. Дважды Ринат Ахметов отказал. Первый раз это было по истечении контракта Фонсеки. Второй раз - когда Фонсекой заинтересовалась Рома. И вновь последовал отказ», - сказал Денисов.