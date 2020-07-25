Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Фьюри получил свой пояс The Ring (Видео)
Фьюри получил свой пояс The Ring (Видео)
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)
Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)

Денисов: Ахметов дважды отказал Луческу

Денисов: Ахметов дважды отказал Луческу
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Канал Футбол
После 2016 года Луческу дважды предлагал свои услуги Шахтеру.

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал неизвестные детали ухода Мирчи Луческу из «Шахтера» в 2016 году. Напомним, недавно экс-тренер «горняков» возглавил киевское «Динамо».

«Тема взаимоотношений между Ринатом Ахметовым и Мирчей Луческу приватная, если речь идет об эпизоде, который имел место в последний сезон работы Мистера в Шахтере. Я могу подтвердить, что была некая определенная ситуация, которая могла повлиять на их личные взаимоотношения. Об этой ситуации знает только президент Шахтера Ринат Ахметов. Он никогда и нигде ее не озвучивал. Я полагаю, что он вряд ли ее когда-то озвучит.

Я бы хотел сделать акцент на том, что вовсе не некая приватная ситуация послужила поводом для расставания и решения не продлевать контракт с Мирчей Луческу. Причины были в другом.

Я знаю, что за решением не продлевать контракт с Луческу стояли спортивные мотивы. По мнению президента Шахтера, команда перестала прогрессировать. Шахтер дважды проиграл чемпионство Динамо, имея потенциально сильнее состав.

Экс-игрок Барселоны Хави заразился коронавирусом

После ухода в 2016 году Мирча дважды предлагал свои услуги Шахтеру. Дважды Ринат Ахметов отказал. Первый раз это было по истечении контракта Фонсеки. Второй раз - когда Фонсекой заинтересовалась Рома. И вновь последовал отказ», - сказал Денисов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мирча Луческу, Футбол, Александр Денисов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 Леоненко о назначении Луческу: Если Суркис будет лезть - ничего не получится
03 Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)
04 Кто выиграет путевку в Лигу Европы: сегодня определятся финалисты
05 ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь