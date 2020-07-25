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Мбаппе может не сыграть против Аталанты в Лиге чемпионов

Мбаппе может не сыграть против Аталанты в Лиге чемпионов
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Нападающий получил тяжелую травму в финале Кубка Франции.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рискует пропустить матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

Форвард травмировал голеностоп в финале Кубка Франции против Сент-Этьена (1:0). Обследование показало, что француз избежал разрыва связок, но серьезно их растянул.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 30 голов и отдал 18 результативных передач в 34 матчах ПСЖ во всех турнирах.

До встречи с Аталантой (12 августа) парижанам предстоит провести финальный матч Кубка лиги против Лиона в пятницу, 31 июля.

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По итогам минувшего сезона в Лиге 1 столичный клуб был назначен чемпионом Франции. Новый чемпионат стартует 23 августа.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Килиан Мбаппе.

Автор:

Телеграф
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