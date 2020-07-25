Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Фьюри получил свой пояс The Ring (Видео)
Фьюри получил свой пояс The Ring (Видео)
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)
Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)

ПСЖ - Сент-Этьен: Неймар поддержал травмированного Мбаппе (Видео)

ПСЖ - Сент-Этьен: Неймар поддержал травмированного Мбаппе (Видео)
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В финальном матче Кубка Франции ПСЖ - Сент-Этьен страшную травму получил нападающий парижан Килиан Мбаппе.

В финале Кубка Франции ПСЖ - Сент-Этьен случился неприятный инцидент: тяжелую травму получил самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе ($ 180 млн по данным transfermarkt на апрель 2020  года, - прим. ред.). Игрок был заменен и чуть позже праздновал завоевание очередного трофея уже на костылях.

Позже в ПСЖ раскрыли детали травмы француза: у форварда диагностировали растяжение правого голеностопного сустава.

Лидер парижского клуба Неймар поддержал Мбаппе после матча:

А на следующий день бразилец опубликовал короткий пост в поддержку травмированного нападающего. "Мой бро", - подписал совместную фотографию с Мбаппе Неймар.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

My bro ... @k.mbappe

Публикация от ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

Видео действий Килина в финале, а также ужасная травма француза:

Отметим, ПСЖ победил Сент-Этьен и завоевал Кубок Франции-2020 благодаря раннему голу Неймара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, ФК Сент-Этьен, Килиан Мбаппе.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 Леоненко о назначении Луческу: Если Суркис будет лезть - ничего не получится
03 Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)
04 Кто выиграет путевку в Лигу Европы: сегодня определятся финалисты
05 ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь