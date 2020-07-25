ПСЖ - Сент-Этьен: Неймар поддержал травмированного Мбаппе (Видео)

В финальном матче Кубка Франции ПСЖ - Сент-Этьен страшную травму получил нападающий парижан Килиан Мбаппе.

В финале Кубка Франции ПСЖ - Сент-Этьен случился неприятный инцидент: тяжелую травму получил самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе ($ 180 млн по данным transfermarkt на апрель 2020 года, - прим. ред.). Игрок был заменен и чуть позже праздновал завоевание очередного трофея уже на костылях.

Позже в ПСЖ раскрыли детали травмы француза: у форварда диагностировали растяжение правого голеностопного сустава.

Лидер парижского клуба Неймар поддержал Мбаппе после матча:

Neymar e Mbappé pic.twitter.com/MQC6WAJ2Vr — Gênio Neymar Jr² (fan account) (@genioneymarjr10) July 25, 2020

А на следующий день бразилец опубликовал короткий пост в поддержку травмированного нападающего. "Мой бро", - подписал совместную фотографию с Мбаппе Неймар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My bro ... @k.mbappe Публикация от ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr) 25 Июл 2020 в 5:33 PDT

Видео действий Килина в финале, а также ужасная травма француза:

Et dire que certains ne voient pas la faute. Tacle ultra dangereux sur Mbappé, le rouge est mérité #PSGASSEpic.twitter.com/iT6ZsDqKxq — Audiween l'Ovillois (@audiween) July 25, 2020

Отметим, ПСЖ победил Сент-Этьен и завоевал Кубок Франции-2020 благодаря раннему голу Неймара.